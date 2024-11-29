Работала мойщицей посуды, а муж-наркоман ломал ей ноги: Марина Федункив не опустила руки и стала счастливой

Марина Федункив — имя, которое ассоциируется с яркими ролями, смехом и невероятной харизмой. Но за фасадом успеха и популярности скрывается история о долгом пути к счастью, который был полон испытаний, разочарований и, наконец, триумфа.
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