ХАМАС и МИД Ирана обсудили «преступления Израиля» в Газе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вместе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в телефонном разговоре обсудили обстановку в секторе Газа, в том числе способы предотвращения «преступлений Израиля» в отношении анклава.