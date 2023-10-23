ХАМАС и МИД Ирана обсудили «преступления Израиля» в Газе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вместе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в телефонном разговоре обсудили обстановку в секторе Газа, в том числе способы предотвращения «преступлений Израиля» в отношении анклава.
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