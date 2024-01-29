Безопасность на кухне: как избежать утечек газа и обеспечить безопасность при использовании газовых плитк Елена ГалицкаяСпециалисты подчеркивают важность регулярной проверки газовых плит, чтобы избежать потенциальных опасностей.
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