Россия стала самой безопасной страной для украинцев

Эксперты оценили последствия запрета на консульские услуги украинским гражданам за рубежом @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Попытки офиса Зеленского дотянуться до каждого военнообязанного в рамках мобилизации получили новое развитие.
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