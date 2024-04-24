Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Единственная поправка: Рейган во время своего визита в Москву просил Горбачёва обменять предателя Дмитрия Полякова, с...Вот самый главный...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Сейчас еще финскую аэс и с/х закроют и все финнам труба. Будут побираться на евро помойке как и гркеки с мамалыжниками.Финны решили пока...
  • Eduard
    О переговорах:"Мы 8 лет переговоры вели,не много ли"?Все расчитывали на эту сволочь Зеленского,его молодость и порядо...Путин ждёт момент...

Россия стала самой безопасной страной для украинцев

Россия стала самой безопасной страной для украинцев

Эксперты оценили последствия запрета на консульские услуги украинским гражданам за рубежом @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Попытки офиса Зеленского дотянуться до каждого военнообязанного в рамках мобилизации получили новое развитие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
n
nyha
крайне жаль...там бандеровцев выше крыши...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх