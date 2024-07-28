Покушение на Трампа спланировано «глубинным государством» Америки?

Дав года назад неудавшийся «новый Освальд» Томас Крукс засветился в рекламе инвестиционного холдинга BlackRock Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью ABC News, что не собирается уходить со своего поста в связи с покушением на бывшего президента Дональда Трампа.