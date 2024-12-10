Учёные призвали запретить эксперименты по искусственному охлаждению Земли ...

Учёные призвали запретить эксперименты по искусственному охлаждению ЗемлиНесмотря на рост опасений по поводу глобального потепления, власти США, ЕС и даже ООН относятся со скептицизмом к попыткам искусственного охлаждения Земли.
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