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Учёные призвали запретить эксперименты по искусственному охлаждению Земли ...

Учёные призвали запретить эксперименты по искусственному охлаждению Земли ...

Учёные призвали запретить эксперименты по искусственному охлаждению ЗемлиНесмотря на рост опасений по поводу глобального потепления, власти США, ЕС и даже ООН относятся со скептицизмом к попыткам искусственного охлаждения Земли.

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