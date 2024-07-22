Врач Гуреева: к вакцинации не допускаются дети с признаками инфекции

Перед постановкой прививки ребенок должен быть полностью здоров. К процедуре не допускаются дети с признаками инфекции или с обострением хронических заболеваний, рассказала врач-педиатр Ульяна Гуреева в беседе с «Газетой.
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