В Уральске открылся новый верёвочный парк для отдыха

Новую базу спортивного туризма уже сдали в эксплуатацию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе физической культуры и спорта Уральска, новая база спортивного туризма под открытым небом позволит уральцам весело и интересно провести время на свежем воздухе.