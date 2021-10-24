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В Уральске открылся новый верёвочный парк для отдыха

В Уральске открылся новый верёвочный парк для отдыха

Новую базу спортивного туризма уже сдали в эксплуатацию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе физической культуры и спорта Уральска, новая база спортивного туризма под открытым небом позволит уральцам весело и интересно провести время на свежем воздухе.

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