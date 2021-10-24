В Уральске открылся новый верёвочный парк для отдыха

Новую базу спортивного туризма уже сдали в эксплуатацию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в отделе физической культуры и спорта Уральска, новая база спортивного туризма под открытым небом позволит уральцам весело и интересно провести время на свежем воздухе.
Популярные статьи
- В Уральске раздался звук похожий на взрыв: полицейские попросили не распространять не проверенную информацию
- В Уральске раздался звук похожий на взрыв: полицейские попросили жителей сохранять спокойствие
- Ставили на колени, били по почкам: родители пожаловались на избиения детей старшеклассниками в ЗКО
Свежие комментарии