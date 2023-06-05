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Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша

Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша

Долгое время о личной жизни экс-солистки группы T.a.t.u Лены Катиной было почти ничего не известно. После рождения сына в 2015-м и развода с первым супругом Сашо Кузмановичем звезда практически не давала общественности поводов говорить о себе.

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