Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы

Сын жены Александра Сырского Иван возглавил автопробег в Сиднее в честь 9 мая.Приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказал РИА Новости о том, что участвует в мероприятии, чтобы почтить память прадедушки-ветерана, и из уважения к президенту России.