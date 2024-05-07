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Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы

Сын жены Александра Сырского Иван возглавил автопробег в Сиднее в честь 9 мая.Приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказал РИА Новости о том, что участвует в мероприятии, чтобы почтить память прадедушки-ветерана, и из уважения к президенту России.

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