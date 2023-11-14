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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о словах Баха про политизацию спорта: «Ты что нам сказки рассказываешь? Тебя сегодня кто‑то за одно место дергает?»

– Как относиться к последним словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что спорт должен быть вне политики? Может, сборная России будет выступать на Олимпиаде в Париже? – Я не знаю, как она будет выступать, там же надо отбор пройти.

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