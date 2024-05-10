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Компания из США Centrus запросит исключения на запрет импорта урана из РФ

Компания из США Centrus запросит исключения на запрет импорта урана из РФ

Американская компания Centrus, которая является крупнейшей в стране в области ядерного топливного цикла, заявила, что планирует после подписания закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ обратиться с запросом внести исключения на запрет.

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