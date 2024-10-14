В Мезени пьяный мужчина перевернулся на лодке и погиб

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в реке Мезень.Сообщается, что 12 октября во время плавания на моторной лодке по реке Мезень, 53-летний житель города Мезень выпал из лодки и утонул.
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