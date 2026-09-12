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MeMo-Logic

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Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

Снежный покров будет нестабильным: он станет вырастать, затем оседать, а порой и вовсе исчезать из-за оттепелей и снежных бурь.

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