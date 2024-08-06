ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж гордится тем, как жестоко отшил свою бывшую с ребенком. Его совсем не гложет чувство вины

Муж гордится тем, как жестоко отшил свою бывшую с ребенком. Его совсем не гложет чувство вины

Я – вторая жена моего мужа. До меня он жил в Москве. Там женился на москвичке. По его словам, отношения сложились не очень.

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