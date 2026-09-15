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Аргументы недели

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Пенсия в 50 тысяч: красивая инициатива или недостижимый идеал?

Пенсия в 50 тысяч: красивая инициатива или недостижимый идеал?

14 сентября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер материального обеспечения неработающих пенсионеров не менее 50 000 рублей в месяц.

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