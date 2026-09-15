14 сентября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер материального обеспечения неработающих пенсионеров не менее 50 000 рублей в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ «Женятся на госуд...
- В России зафиксир...
- Улётный мерч и Шу...
нет слов - 20 сентября 2026 года всё аннулируется!
Балаган!!!
Пенсия в 50 тысяч: красивая инициатива или недостижимый идеал? Предвыборный трюк