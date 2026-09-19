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Татарстанда яңа өйләнешкән парлар сайлауга туй көнендә килде

Татарстанда яңа өйләнешкән парлар сайлауга туй көнендә килде

Татарстанда берничә яшь гаилә туй көнендә сайлау участокларына килеп, тавыш бирүдә катнашты. Бу хакта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итә.

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