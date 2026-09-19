Татарстанда яңа өйләнешкән парлар сайлауга туй көнендә килде

Татарстанда берничә яшь гаилә туй көнендә сайлау участокларына килеп, тавыш бирүдә катнашты. Бу хакта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итә.
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