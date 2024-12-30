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Тото Вольфф: «Хэмилтону всегда рады в «Мерседесе». Может, когда Льюис закончит гоняться, нас будет ждать множество приключений»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заверил, что сохранит хорошие отношения с Льюисом Хэмилтоном, уходящим в «Феррари», а также высказался о потенциальном возвращении звезды.

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