Telegraph: рентгенологов в Британии обязали спрашивать мужчин о беременности

В Великобритании рентгенологам было поручено обязательно уточнять у всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет о наличии беременности перед проведением рентгеновских исследований, независимо от их гендерной принадлежности.
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