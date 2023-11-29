Экономист Морковкин заявил, что явных причин для подорожания гречки нет

Объективных причин для роста цен на гречку, а также на подсолнечное масло, сейчас нет, заявил в беседе с РИАМО ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
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