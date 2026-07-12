Ямал вошел в лидеры по доступности жилья для семей с одним ребенком

ЯНАО вошел в число регионов-лидеров по доступности жилья для семей с одним ребенком. Накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров семье из округа понадобится менее трех лет, сообщили в статистике РИА Новости.
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