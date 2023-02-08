Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону

Страны-члены НАТО признали Россию самой значительной угрозой безопасности своей организации. Об этом говорится в стратегической концепции до 2030 года, которую Североатлантический альянс принял на саммите, прошедшем в Мадриде 28-30 июня 2022 года.
Страны-члены НАТО признали Россию самой значительной угрозой безопасности своей организации. Об этом говорится в стратегической концепции до 2030 года, которую Североатлантический альянс принял на саммите, прошедшем в Мадриде 28-30 июня 2022 года.
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