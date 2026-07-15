Nokia и Nvidia меняют связь: представлена первая в мире платформа радиодоступа на основе ИИ

Оборудование позволит передавать вдвое больший объем данных по тому же диапазону частот к 2028 годуКомпания Nokia заявила, что совместно с Nvidia он разработала первую коммерческую платформу радиодоступа на основе искусственного интеллекта, которая позволит значительно увеличить объем данных, передаваемых операторами с использованием существующей инфраструктуры.