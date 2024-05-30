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В Самаре телебашня загорится праздничной подсветкой 1 июня

В Самаре телебашня загорится праздничной подсветкой 1 июня

Иллюминация будет работать с наступлением темноты и до полуночи.В Самаре в субботу, 1 июня, телебашня на улице Советской Армии загорится праздничной подсветкой.

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