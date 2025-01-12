В Абхазии задумались об аннексии российских территорий на фоне решения Украины признать геноцид черкесов

И эти туда же. "Великая Абхазия" 5 кв. метров, а гонору как у Римской империи.

Aleksandr Sobolev

С 64 года до н.э. территория современной Абхазии входила в Римскую Империю! 👍 А до этого - в греческую! (((Кстати римляне очень боялись предков абхазов и если не превосходили их в несколько раз - предпочитали отступать!😜 Так что...