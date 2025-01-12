Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Абхазии задумались об аннексии российских территорий на фоне решения Украины признать геноцид черкесов

В Абхазии задумались об аннексии российских территорий на фоне решения Украины признать геноцид черкесов

БлокнотРУ Верховная Рада Украины приняла постановление о признании «геноцида черкесского народа».

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Комментарии
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Татьяна Пастернак
И эти туда же. &quot;Великая Абхазия&quot; 5 кв. метров, а гонору как у Римской империи.
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1 час.
Aleksandr Sobolev
С 64 года до н.э. территория современной Абхазии входила в Римскую Империю! 👍 А до этого - в греческую! (((Кстати римляне очень боялись предков абхазов и если не превосходили их в несколько раз - предпочитали отступать!😜 Так что...
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1 час.
Геннадий Гудков
...осталось ещё поведать байку, как Бог, в своё время, хотел эту территорию оставить себе!..  да, маху дал, лучше бы оставил себе!..
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7 мин.

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