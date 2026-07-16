Жители Новоаннинского ищут добрые руки для красавца, которого подобрали на улице: "Пару недель назад прибился совсем маленький щенок (мальчик), себе оставить не можем, есть большая взрослая собака.
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Жители Новоаннинского ищут добрые руки для красавца, которого подобрали на улице: "Пару недель назад прибился совсем маленький щенок (мальчик), себе оставить не можем, есть большая взрослая собака.
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