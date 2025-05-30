Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Москва не допустит повторения ситуации с минскими соглашениями, когда договоренности использовались Киевом для подготовки к новым боевым действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии