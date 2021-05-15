День календаря 16 мая: Международный день света, именины у Николая, Павла и Петра

Праздники 16 мая Международный день света Международный день мирного сосуществования День биографов День матери в Кыргызской Республике День войск противовоздушной обороны Армении Мавра Рассадница в народном календаре События 16 мая в 1686-м в Москве подписан "Вечный мир" между Россией и Речью Посполитой в 1881-м в Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае в 1924-м в СССР вышел первый номер журнала "Мурзилка" в 1929-м в США состоялась первая церемония вручения "Оскаров" в 1985-м началась антиалкогольная кампания в СССР Именины 16 мая Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.