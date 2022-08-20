Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лейтенант
    Похоже, что они только в акватории Средней бухты Финского залива "покрасоваться" могут. В реальном бою эти корыта бес...В Кронштадте на ф...
  • АНП
    Может быть,но после училищ ушлые либералы найдут лазейки к мозгам молодых людей и засерут их своей блевотиной.Суворовские и нах...
  • галина
    Пенсию нужно назначать от стажа работы. Чем больще стаж, тем больше ренсия."Снизят на 5 лет"...

Военные коммунальщики завершили ремонт на 3 объектах казарменно-жилищного фонда в Троицком гарнизоне ЮВО

Военные коммунальщики завершили ремонт на 3 объектах казарменно-жилищного фонда в Троицком гарнизоне ЮВО

В рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. специалисты провели работы в казарменных помещениях с заменой и ремонтом сантехнического и осветительного оборудования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх