Финансовые итоги CME Group за I полугодие и II квартал 2026 года

Крупнейший мировой оператор деривативных бирж CME Group представил сильную финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2026 года, зафиксировав рекордные операционные и финансовые показатели на фоне высокого объема торгов.
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