Только рабица и штакетник: жителей Кубани заставят сносить глухие высокие заборы между дачными участками

Только рабица и штакетник: жителей Кубани заставят сносить глухие высокие заборы между дачными участкамиТеперь многим владельцам земли на Кубани и по всей России придется забыть о глухих, высоких заборах, превращающих дачные участки в неприступные крепости.
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