Социолог Алексей Фирсов проинформировал о том, что Российская Федерация сможет нормально сосуществовать с Киевом в том случае, если его возглавит прагматичный политический деятель, который сумеет успокоить население.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии