Крупный логистический комплекс построят на Алтае на земле бывших казарм Минобороны

Новые складские мощности позволят увеличить транспортное плечо от Ирана до Красноярска, а Новоалтайск станет центром логистики всего Алтая Строительство логистического комплекса в Новоалтайске / Фото: предоставлено amic.
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