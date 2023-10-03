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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел новый геймплей средневекового RPG-экшена с магией и хардкорными сражен...

Вышел новый геймплей средневекового RPG-экшена с магией и хардкорными сражен...

Вышел новый геймплей средневекового RPG-экшена с магией и хардкорными сражениямиСтудия Hytacka опубликовала новое геймплейное видео своего средневекового ролевого экшена от третьего лица Rise of Rebellion, на котором можно увидеть, как персонаж исследует локации и сражается с противниками.

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