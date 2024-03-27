НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 640 подписчиков

Вступление СССР в ракетный век, прорыв, создание ракеты Р-5

Вступление СССР в ракетный век, прорыв, создание ракеты Р-5

Консолидировав послевоенный ракетостроительный опыт, Советский Союз приблизился к совершению научно-технического прорыва – созданию дальнобойной баллистической ракеты с атомным зарядом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх