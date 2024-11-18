AMD доминирует в продажах чипов на Amazon

В последнее время компания AMD не перестает выпускать чипы для настольных ПК, увеличив свою долю рынка настольных процессоров до 28,7 % в 3 квартале 24 года по сравнению с 15,8 % всего за пять лет доэтого.
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