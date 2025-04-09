Военный аналитик Полетаев: ВСУ оказались в положении немецкой армии 1918 годаВооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в системном кризисе и напоминают армию Германской империи в конце Первой мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии