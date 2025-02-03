Британская газета The Sun сообщает, что на Украине был ликвидирован один из самых молодых наёмников на данный момент - 18-летний Джон Уилтон.
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Британская газета The Sun сообщает, что на Украине был ликвидирован один из самых молодых наёмников на данный момент - 18-летний Джон Уилтон.
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