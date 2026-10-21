В переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом также принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.