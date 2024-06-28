В Актау необходимо заменить больше половины детских площадок

В Актау в этом году планируется построить 50 новых спортивных и 80 детских игровых площадок. Об этом на встрече с населением сказал исполняющий обязанности акима города Актау Нуртас Сали, сообщает пресс-служба акимата города.
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