В Петербурге рассказали о трансформации школьного образования

Выставка прошла в региональном избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина В региональном избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина состоялась выставка-презентация «Трансформация школьного образования — залог процветания России».
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