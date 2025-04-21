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Двое челябинцев погибли в огне в многоэтажке

Двое челябинцев погибли в огне в многоэтажке

Супруги не смогли выбраться из горящей квартиры в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло ночью в 10-этажном жилом доме в поселке Чурилово.

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