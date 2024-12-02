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В Кемерове будут судить водителя за смертельное ДТП

В Кемерове будут судить водителя за смертельное ДТП

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 2 декабря сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 34-летнего жителя Березовского.

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