В США начали резать раввинов. На очереди еврейские погромы в Европе?

Антисемитские настроения в мире растут, и это вряд ли можно считать неожиданностью Ирина Гусева На фото: раввин Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу в Детройте, была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями у своего дома.