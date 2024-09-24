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Китай

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Председатель ВК НПКСК призвал совершенствовать систему народного политического консультативного совета

Пекин, 23 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник призвал отстаивать и развивать систему НПКСК и в полной мере использовать политическую силу НПКСК.

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