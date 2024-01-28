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Русская весна

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Румыния тоже намерена делить Украину

Румыния тоже намерена делить Украину

Не только венгры желают раздела Украины, румыны тоже заявляют о территориальных претензиях к «незалежной»: так глава национального совета партии Альянс за объединение румын (AUR) Клаудиу Тырзиу в ходе визита в Яссы заявил, что Бухарест не должен отказываться от «исконно румынских земель».

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Комментарии
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Валерий Светлый
Румыния не должна лезть. Румыны в НАТО. Расширение за счет оккупации - вызов России
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17 час.
Вик Норд
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5 час.
ИП
Игорь Петров
Надо отдать им Киркорова... Им хватит...
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