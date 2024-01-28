Румыния тоже намерена делить Украину

Не только венгры желают раздела Украины, румыны тоже заявляют о территориальных претензиях к «незалежной»: так глава национального совета партии Альянс за объединение румын (AUR) Клаудиу Тырзиу в ходе визита в Яссы заявил, что Бухарест не должен отказываться от «исконно румынских земель».