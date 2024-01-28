Не только венгры желают раздела Украины, румыны тоже заявляют о территориальных претензиях к «незалежной»: так глава национального совета партии Альянс за объединение румын (AUR) Клаудиу Тырзиу в ходе визита в Яссы заявил, что Бухарест не должен отказываться от «исконно румынских земель».
Румыния тоже намерена делить Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
Румыния не должна лезть. Румыны в НАТО. Расширение за счет оккупации - вызов России
Ответить
17 час.
Вик Норд
Ответить
5 час.
ИП
Игорь Петров
Надо отдать им Киркорова... Им хватит...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии