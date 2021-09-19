После жалобы Зюганова отстранили от должности председателя ТИК

Два дня выборов проходят неспокойно. Многие партии и кандидаты заявляют о нарушениях. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, наблюдатели зафиксировали нарушения на избирательных участках в Брянской, Саратовской и Самарской областях, в Подмосковье.