Денежный лунный календарь на сентябрь 2026 года: когда стоит экономить, планировать покупки и искать новые возможности Елена ГалицкаяСентябрь традиционно считается месяцем обновления: заканчивается период отпусков, начинается деловой сезон, люди возвращаются к рабочему ритму, пересматривают планы и нередко принимают важные финансовые решения.