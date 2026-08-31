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FTimes

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Денежный лунный календарь на сентябрь 2026 года: когда стоит экономить, планировать покупки и искать новые возможности

Денежный лунный календарь на сентябрь 2026 года: когда стоит экономить, планировать покупки и искать новые возможности

Денежный лунный календарь на сентябрь 2026 года: когда стоит экономить, планировать покупки и искать новые возможности Елена ГалицкаяСентябрь традиционно считается месяцем обновления: заканчивается период отпусков, начинается деловой сезон, люди возвращаются к рабочему ритму, пересматривают планы и нередко принимают важные финансовые решения.

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