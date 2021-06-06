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Финляндия обогнала Россию в рейтинге ИИХФ. Канада – первая

Опубликован обновленный рейтинг Международной федерации хоккея (ИИХФ) по итогам ЧМ-2021. В финале турнира сборная Канады обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.

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