Десять лет тому вперед

Такое комментировать — только портить. Разве что произнести сакраментальное гоголевское из «Тараса Бульбы» «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Интересно, а где автор твита сейчас? Жив ли? За границей или на Украине? Может, в окопах? Кто знает? .
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